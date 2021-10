Qatar: al via domani le prime elezioni legislative della storia dell’emirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar si sta preparando per le prime elezioni legislative della sua storia, in quello che gli analisti hanno definito un passo verso il rafforzamento della partecipazione politica dei cittadini dello stato del Golfo. Le elezioni per il Consiglio della Shura si terranno domani, 2 ottobre, e i cittadini del Qatar eleggere i due terzi dei 45 seggi dell’organo consultivo e legislativo che risale al 1972. Il Consiglio della Shura è responsabile dell'approvazione, del rifiuto e dell'emanazione di politiche statali generali e proposte di legge, nonché del controllo il bilancio dello Stato. Secondo la costituzione del 2004, l'emiro nominerà i restanti 15 membri. Le elezioni hanno riacceso un dibattito sulla cittadinanza qatariota. Infatti, secondo i dettami della Costituzione, potranno votare e candidarsi alle elezioni di ottobre solo i discendenti dei cittadini qatarioti a partire dal 1930: sono pertanto esclusi tutti i membri delle famiglie naturalizzate da quell'anno, inclusi i membri dell’influente tribù degli Al Murra. Ad agosto gli esponenti della tribù seminomade hanno organizzato una serie di proteste che hanno portato all’arresto di 15 persone. Una delle principali preoccupazioni per le elezioni è che gli elettori sceglieranno i candidati in base alla fedeltà tribale e non in base a idee politiche. (segue) (Res)