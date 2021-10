Qatar: al via domani le prime elezioni legislative della storia dell’emirato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kristian Coates Ulrichsen, ricercatore per il Medio Oriente presso il Baker Institute for Public Policy della Rice University, ha affermato che l'inclusione delle donne nella sfera politica del Qatar non è senza precedenti. “Vediamo che le donne sono impegnate nel processo politico sia come candidate che come votanti e questo non dovrebbe sorprendere, dato che il Qatar era il paese del Consiglio di cooperazione del Golfo in cui una donna, Sheikha Jufairi, è stata eletta nelle elezioni del 2003 per un seggio al Consiglio municipale centrale”, ha dichiarato l’analista all’emittente qatariota. Inoltre nel giugno del 2017 l’emiro Tamim bin Hamad al Thani ha nominato quattro donne nel Consiglio della Shura poco dopo l’embargo da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. Secondo diversi analisti, le elezioni del Consiglio della Shura potrebbero servire a rafforzare l'immagine del Qatar come un Paese "orientato alle riforme e lungimirante", soprattutto con la Coppa del Mondo 2022 che si terrà nel novembre del prossimo anno. (Res)