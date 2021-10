Difesa: il Mali riceve quattro elicotteri militari e armi dalla Russia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese dove il sentimento anti-francese è stato esacerbato negli ultimi anni da ripetute violenze e tentativi di prendere il potere con la forza, nella dichiarata assenza di uno Stato centrale, nuove proteste sono scoppiate a Bamako. La scorsa settimana migliaia di persone hanno preso parte a una nuova manifestazione nella capitale per ribadire il loro sostegno alle autorità di transizione e chiedere legami più stretti con la Russia. La manifestazione, secondo quanto riportato dai media locali, è stata organizzata dal movimento Yerewolo, che si oppone alla presenza delle forze francesi in Mali. Molti partecipanti al raduno hanno sventolato bandiere del Mali, così come alcune bandiere russe, oltre che cartelli con su scritto: “Viva Assimi (Goita, presidente della Transizione), viva la transizione, viva il governo”. Riferendosi all’operazione militare francese Serval, lanciata nel 2013 contro i jihadisti nel nord del Mali e che poi ha assunto il nome di Barkhane nel 2014, il suo portavoce Siriki Kouyaté ha dichiarato che “la Francia e la comunità internazionale hanno trascorso (in Mali) nove anni senza risultati, senza sicurezza, senza protezione di persone e proprietà”. La presidente del Gruppo dei patrioti del Mali (Gpm), Keita Fatoumata Kouyaté, dal canto suo ha assicurato che una petizione lanciata dal suo movimento nel 2016 per chiedere alla Russia di intervenire in Mali ha finora raccolto 19 milioni di firme e quasi 8 milioni di dollari. “Oggi il Mali sta attraversando tempi difficili, ma non dobbiamo disperare della nostra nazione, del nostro Stato”, ha detto il colonnello Goita in un discorso trasmesso in occasione del 61mo anniversario dell’indipendenza. (segue) (Res)