Speciale difesa: Gambia, rinviata consegna rapporto Commissione verità su crimini ex governo Jammeh

- La Commissione per la verità, la riconciliazione e le riparazioni del Gambia non ha consegnato nei tempi previsti l'atteso rapporto sui crimini commessi sotto l'ex presidente Yahya Jammeh. Lo riferisce la stampa locale, ricordando che la consegna del lavoro al capo dello Stato Adama Baroow era prevista ieri, ma che i suoi membri l'hanno rimandata a data da destinarsi. La scorsa settimana l'ong Amnesty International ha accusato il presidente Barrow di non aver abrogato le "leggi repressive" introdotte dal suo predecessore Jammeh, che a suo dire soffocano la libertà di stampa nel Paese. In un rapporto, il gruppo per i diritti umani afferma che il Paese ha registrato più di 15 aggressioni a giornalisti negli ultimi quattro anni - da quando cioè è entrato in carica Barrow - e che le leggi oppressive che limitano i diritti umani, compresi i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, non sono state modificate. Inoltre, denuncia il rapporto, alcune istituzioni statali, comprese le agenzie di sicurezza nazionale, possono ancora monitorare, intercettare e archiviare comunicazioni a fini di sorveglianza senza un ordine del tribunale. “Dopo aver assunto il potere nel 2017, il presidente Adama Barrow ha promesso di attuare una riforma fondamentale nel Paese e di invertire l'oppressione che ha caratterizzato il precedente governo. Quasi cinque anni dopo, il panorama legislativo del Gambia è cambiato a malapena", afferma Amnesty. (Res)