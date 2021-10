Speciale difesa: Russia-Usa, Mosca, su stabilità strategica compiuti progressi ma restano discrepanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Russia e Stati Uniti sono stati compiuti progressi su alcune questioni sul tema della parità strategica, ma permangono molte discrepanze. Lo ha dichiarato Sergej Rjabkov, viceministro degli Esteri della Federazione Russa, al termine del secondo round di colloqui sulla parità strategica svoltisi a Ginevra tra Washington e Mosca. "Abbiamo deciso di creare due gruppi di lavoro, sui principi del controllo degli armamenti e sul potenziale delle armi strategiche. La Russia ha espresso le sue preoccupazioni sulla costituzione dell'Aukus (accordo nel settore della difesa e della sicurezza fra Australia, Regno Unito e Stati Uniti) che non si adatta al regime di non proliferazione, e ritiene inaccettabile la presenza militare degli Stati Uniti in Asia centrale, mentre sono stati compiuti progressi nei negoziati sulla sicurezza informatica", ha precisato Rjabkov. Le parti hanno concordato che la commissione bilaterale Start, sulla riduzione delle armi strategiche, inizierà i lavori il 5 ottobre a Ginevra. (Rum)