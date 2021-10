Speciale difesa: Guerini firma decreto per acquisto sei velivoli P180 DA Piaggio Aerospace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha firmato ieri il decreto interministeriale per l'acquisizione di 6 velivoli P180 prodotti da Piaggio Aerospace destinati alle Forze armate. "Prosegue l'impegno della Difesa e del governo che a partire dal 2019 hanno attivato una serie di iniziative volte al sostegno dell'azienda e al suo patrimonio di competenze umane e tecnologiche. L'azienda ha goduto di provvedimenti che ne hanno permesso la continuità operativa. L'ammontare dei provvedimenti di sostegno ha raggiunto il valore attuale che si attesta oltre i 700 milioni di euro", ha detto Guerini in occasione della firma del decreto, come riferisce un comunicato. In particolare il decreto, per un valore di 171 milioni di euro, autorizza l'acquisto di 6 velivoli P-180 Evo, la fornitura di un simulatore di volo e l'estensione del contratto di manutenzione dei motori Viper, motori peraltro utilizzati sui velivoli della Pattuglia acrobatica nazionale. L'atto firmato ieri consentirà la finalizzazione di un nuovo contratto che si aggiunge ai precedenti, del valore di 540 milioni di euro, avviati a partire dal 2019, relativi a manutenzione e fornitura di componenti di motori Viper, di motori per elicotteri CH47, manutenzione dei motori degli elicotteri A129 Mangusta e ammodernamento della flotta P180 delle Forze armate. (Com)