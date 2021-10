Speciale difesa: Colombia, esercito annuncia uccisione di uno dei leader dissidenti delle Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha intensificato gli attacchi contro gruppi armati che operano nel Paese. Questa settimana il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato la morte del comandante dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) 'Fabian', deceduto a seguito nelle ferite riportate in un bombardamento dell’esercito nella selva del dipartimento di Chocó, nell’est, avvenuto il 17 settembre. “Grazie all'azione determinata della forza pubblica, il narco-terrorista alias 'Fabian' è stato neutralizzato; assassino di leader sociali, narcotrafficante e comandante in capo dell'Eln in Colombia, era stato catturato ferito. Continuiamo nella lotta contro ogni forma di criminalità”, ha detto Duque in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter. Secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa Diego Molano il guerrigliero è stato trovato ferito il 27 settembre nei pressi del luogo del bombardamento e trasportato preso l’ospedale di Cali, dove è morto il giorno seguente. Secondo il ministro nell’operazione sono morti in tutto sette guerriglieri. (Mec)