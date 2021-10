Ragusa: Musumeci a Vittoria incontra i commissari prefettizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho voluto personalmente ringraziare i commissari, a conclusione del loro mandato per l'impegno profuso alla guida del Comune”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a margine della visita stamane a Vittoria (Ragusa) dai commissari prefettizi del Comune Filippo Dispenza, Gaetano D'Erba e Giovanna Termini. Nel corso della visita il governatore si è intrattenuto sul lavoro svolto dalla commissione in questi quaranta mesi, pur tra tante difficoltà e incomprensioni, e sulle emergenze economiche e sociali del grosso centro agricolo. All'incontro, tenutosi nel cortile del Chiostro delle Grazie, erano presenti anche il presidente dei questori dell'assemblea regionale siciliana Giorgio Assenza e il direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò. “Il mio governo - prosegue Musumeci - ha offerto loro ampia collaborazione con interventi concreti, non ultimo il finanziamento per riqualificare il mercato. È la prova di quanto utile sia la leale collaborazione tra le istituzioni. La parola, adesso, torna al popolo vittoriese". (Ren)