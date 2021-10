Imprese: Equita, offerta Generali su Cattolica attraente, valutazione al di sopra della media storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offerta di Generali su Cattolica è “attraente”, e valuta la compagnia veronese “ben al di sopra della media storica dal momento che un prezzo di 6,75 euro per azione riconosce agli azionisti di Cattolica un premio dell’11 per cento rispetto al prezzo di chiusura del titolo il giorno antecedente al lancio dell’Opa”. Lo scrivono gli analisti di Equita, che consigliano a Cattolica “di aderire all’offerta”. Tra i fattori che rendono l’offerta attraente, spiegano gli analisti, figurano anche la valutazione del management di Cattolica, che ha definito congruo il prezzo dell’offerta; il fatto che venga riconosciuto un premio del 28 per cento sul prezzo di Cattolica due giorni prima del lancio dell’Opa; la possibilità di un realizzo immediato, essendo l’offerta interamente per cassa; e una possibilità di offerte alternative praticamente nulla. Allo stesso modo, precisano gli analisti, nell’eventualità di mancata adesione o fallimento dell’offerta ci sarebbero “alcuni rischi per gli azionisti di Cattolica: qualora l’iniziativa dovesse avere successo, Generali potrebbe offrire condizioni meno favorevoli a chi non avesse aderito all’Opa; in assenza dell’offerta, Cattolica avrebbe dovuto completare la seconda tranche da 200 milioni di euro dell’aumento di capitale; ulteriore overhang potenziale generato dall’obbligo di vendita di azioni proprie; rischio di uscita dalla partnership con Bami nel medio termine; e spazio limitato per un nuovo accordo bancassicurativo”. (Rin)