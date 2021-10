Vaccino: Sileri, mancano all'appello 1 milione e 600 mila over 60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la vaccinazione abbiamo raggiunto risultati eccezionali. E' vero che mancano all'appello ancora 1.600.000 persone sopra i 60 anni d'età, ma è un fatto che abbiamo messo in protezione la popolazione vaccinando l'80 per cento delle persone vaccinabili. Sono convinto che questa percentuale tenderà rapidamente al 90 per cento". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, nel suo intervento questa mattina alla II Assise Nazionale sull’Immunizzazione dell’Adulto e dell’Anziano, organizzata da HappyAgeing – Alleanza Italiana per l’Invecchiamento Attivo. "Stiamo pensando agli anziani con la terza dose e stiamo pensando ai nostri anziani facendo ripartire la sanità ordinaria oltre il Covid con tutte quelle prestazioni che purtroppo sono rimaste inevitabilmente indietro", ha sottolineato Sileri. "Questo è possibile solo grazie allo sforzo degli uomini e delle donne del Servizio sanitario nazionale, dei nostri direttori generali e dei nostri direttori amministrativi. Oggi - ha concluso il sottosegretario - il mondo intero guarda l'Italia con i risultati che possono davvero essere considerati un esempio". (Rin)