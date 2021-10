Milano: aperte tre nuove stazioni virtuali di bikeMi, prive di rastrelliera e solo con segnaletica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accredito al sistema avverrà sempre tramite applicazione su smartphone e nel procedimento comparirà all'utente l'opzione di poter scegliere di recarsi in una delle stazioni virtuali. Il sistema quindi, in caso affermativo, selezionerà per l'utente una delle bici con smart lock. La flotta di BikeMi conta in totale 5.430 veicoli dei quali 1.000 elettrici e 150 con seggiolino porta bambino. In totale vi sono 322 stazioni con rastrelliera alle quali da oggi si aggiungono le tre stazioni virtuali. Lo sviluppo della ciclabilità ha avuto un particolare incremento a partire dalla primavera del 2020 con le prime riaperture dopo i lockdown per la pandemia e alla necessità offrire rapidamente un'alternativa al bisogno di muoversi in città: è stata sviluppata la rete ciclabile con 76 chilometri di nuovi percorsi urbani che permette a Milano di avere oggi 300 chilometri totali di percorsi ciclabili. Inoltre, specificamente per la mobilità scolastica, dal settembre 2020 sono state installate a servizio e su richiesta delle scuole, al loro interno o in località afferenti, 87 nuove rastrelliere creando 435 posti bici. Attualmente sono presenti in totale 7.674 rastrelliere per 33.640 stalli bici, erano 6.016 nel 2015 per 25.955 stalli, con un incremento del 30 per cento. Oggi la mobilità della città ha bisogno sempre più di integrare trasporto pubblico, sharing, bici, per muoversi di più, meglio e insicurezza. E questa sperimentazione permette di accelerare questo processo. (Com)