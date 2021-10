Libia: missione Onu partecipa alla riunione consultiva delle delegazioni libiche a Rabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha partecipato ieri alla riunione consultiva dell’Alto Consiglio di Stato libico e della Camera dei rappresentanti libica. L’incontro si è tenuto a Rabat, in Marocco, e ha visto la presenza di una squadra tecnica dell’Unsmil. Il team ha fornito sostegno e consulenza “in linea con il suo compito di sostenere lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali il 24 dicembre 2021”, ha fatto sapere l’Unsmil in un comunicato. “L'Unsmil – si legge - esorta le due delegazioni a sfruttare questa opportunità e a essere all'altezza delle loro responsabilità storiche”. (Lit)