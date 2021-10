Roma: omicidio a Tiburtina, 58enne muore dopo pugno, arrestato 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 58enne italiano è morto questa mattina in ospedale all'Umberto I di Roma dopo essere stato colpito con un pugno in una rivendita di kebab in via Tiburtina al civico 90 a Roma. Alle 5 di questa mattina la vittima era nell'attività commerciale, apparentemente ubriaco, a chiedere bevande alcoliche che il titolare dell'attività non voleva vendergli. Nella lite tra i due è intervenuto il figlio 18enne del negoziante che ha colpito il cliente facendolo cadere e sbattere la testa al suolo. Immediatamente trasportato in ospedale, l'uomo è morto poco dopo. Sul posto, gli agenti della questura di Roma hanno arrestato per omicidio preterintenzionale il giovane che è stato condotto ai domiciliari.(Rer)