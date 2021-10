Editoria: in Emilia-Romagna contributi straordinari per testate giornalistiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già nei prossimi giorni è prevista l'erogazione dei fondi - continua la Regione Emilia-Romagna - 643.400 euro la cifra esatta, con il pagamento della prima quota in acconto e le attività per la prima campagna, sul nuovo anno scolastico in presenza al 100 per cento. A beneficiarne realtà anche piccole o medio piccole ormai radicate nel territorio, comprese testate web e altre gestite da cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro. Una platea allargata, che meglio rappresenta il comparto dell'informazione locale per come si è evoluto negli ultimi anni. A testimoniarlo i dati relativi alle province: 17 le imprese che riceveranno contributi in provincia di Bologna, per 25 testate; 10 (13 testate) in provincia di Modena; 6 (12 testate) in quella di Reggio Emilia; 6 (9 testate) in quella di Parma; 7 (11 testate) in quella di Piacenza; 6 (10 testate) in quella di Ferrara; 7 (25 testate) in quella di Ravenna; 7 (9 testate) in quella di Rimini; 7 (10 testate) in quella di Forlì-Cesena; una impresa extra regionale, la cui testata copre anche l'Emili a-Romagna. L'impegno della Regione a favore del comparto dell'informazione locale vedrà nelle prossime settimane l'inserimento delle imprese editoriali in un nuovo provvedimento sui ristori regionali destinati a numerosi settori e - conclude la Regione - nella primavera 2022, l'uscita di un nuovo bando per aiuti più strutturali, centrato su progetti editoriali e occupazione, in applicazione della legge regionale n. 11/2017 per il sostegno all'editoria locale". (Ren)