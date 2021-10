Sociale: Acli Roma, con murale dei ragazzi a Corviale si apre VII edizione "Ottobrata solidale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi, venerdì 1 ottobre 2021, la VII edizione dell' "Ottobrata solidale", la serie di eventi promossa dalle Acli di Roma e provincia con l'obiettivo di raccontare la bellezza della solidarietà e che quest'anno avrà come slogan "Roma tra concretezza e sogni". Ad aprire questa nuova edizione della Ottobrata Solidale è lo svelamento, sulle pagine social delle Acli di Roma aps, di un murales realizzato nel quartiere del Corviale dai bambini e dai ragazzi che con le Acli di Roma hanno preso parte al progetto "L'Isola che c'è", sostenuto dalla Impresa sociale con i bambini la quale, insieme ad Acri, ha promosso l'iniziativa "Non sono un murales – segni di comunità" per la Giornata Europea delle Fondazioni. (segue) (Com)