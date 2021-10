Sociale: Acli Roma, con murale dei ragazzi a Corviale si apre VII edizione "Ottobrata solidale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' "Ottobrata solidale" è promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall'Unione sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e del Vicariato di Roma e coinvolge oltre 20 organizzazioni ed enti del territorio. Il calendario degli eventi prevede poi: il 7/10 la finale dell'11° Torneo di calcio a 5 "San Giovanni Paolo II", il 10/10 la VII edizione delle "Nonniadi" al Parco tutti insieme con giochi e sport intergenerazionali, l'11/10 "A spasso nella storia" una visita guidata di Roma per donne fragili, il 17/10 l'incontro sulla genitorialità dal titolo "L'aporia educativa", il 19/10 il "Labor Dì" un open day dedicato a giovani e lavoro, il 21/10 la passeggiata multiculturale con aperitivo "Garbatella on the road", il 28/10 il corso di pittura creativa "Pennellate di Fantasia" e il 25/10 l'evento finale "Una Roma da amare" che si svolgerà al Teatro delle Muse e durante il quale verrà consegnato il premio "Telaio Solidale" agli enti che hanno collaborato con le Acli a tessere coesione sociale nella città di Roma. (segue) (Com)