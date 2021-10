Sociale: Acli Roma, con murale dei ragazzi a Corviale si apre VII edizione "Ottobrata solidale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle Acli di Roma – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – sperimentiamo ogni giorno la bellezza di impegnarci come "artigiani del sociale", accanto e per i soggetti più a rischio di esclusione nella nostra città. La 'Ottobrata solidale' è l'occasione in cui vogliamo rendere ancora più evidente questa bellezza, che spesso è nascosta nei piccoli gesti e che contribuisce a rendere più bella la nostra città. Per sottolineare questo abbiamo scelto di iniziare il nostro percorso da Corviale, uno dei quartieri della nostra città che per molto tempo ha rappresentato plasticamente la 'bruttezza' urbana, fatta di esclusione, degrado e marginalità di famiglie, giovani, anziani. Il murales che abbiamo svelato è un modo simbolico per trasformare questa 'bruttezza' in 'bellezza', la bellezza dei legami e delle relazioni, quella delle sfide difficili, ma appassionanti, che come Acli di Roma insieme a tante organizzazioni del territorio, raccogliamo quotidianamente nella nostra azione sociale di contrasto alle povertà, materiale anzitutto, ma anche relazionale, ed educativa. La Grande bellezza del Centro storico e la Bellezza ferita delle periferie – conclude Borzì – possono unirsi in uno stesso skyline della nostra Capitale, non utopico ma possibile, da costruire e ri-costruire con la forza dei legami e la dignità delle persone. Progettando e co-progettando, sognando e realizzando i sogni, per e con i soggetti, le famiglie, le istituzioni, i compagni di strada e coloro che hanno la responsabilità del bene comune". (Com)