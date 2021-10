Ecuador: scontri nel carcere di Guayaquil, salito a 118 il numero dei morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza, senza precedenti nella storia del Paese andino, ha spinto il presidente Guillermo Lasso a decretare lo stato di emergenza in tutta la rete dei penitenziari, per 60 giorni. Gli scontri "hanno danneggiato gravemente i diritti umani delle persone private della libertà, del personale del corpo di sicurezza penitenziaria e dei membri della Polizia nazionale", ha detto Lasso. Il presidente ha detto che il governo accelererà l'attuazione del piano disegnato nelle scorse settimane per calmierare una situazione che da mesi faceva registrare segnali di allarme. "Mi impegno a fornire tutte le risorse per le opere civili e per lo sviluppo della tecnologia di cui il carcere ha bisogno", ha detto il presidente parlando di un piano da 24 milioni di dollari. (segue) (Brb)