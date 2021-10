Ecuador: scontri nel carcere di Guayaquil, salito a 118 il numero dei morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) ha condannato le violenze registrate all'interno del carcere di Guayaquil, sollecitando le autorità dell'Ecuador a garantire interventi per la tutela dei detenuti e per fare chiarezza sui fatti. Dall'inizio del 2021 sono oltre duecento le vittime per scontri in carcere, scrive la Cidh in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Si ricorda che gli Stati hanno il dovere giuridico di adottare misure che garantiscono il diritto alla vita. All'integrità personale e alla sicurezza delle persone sotto la loro custodia", prosegue la Cidh. La Commissione esorta una volta di più "lo Stato dell'Ecuador ad aprire indagini" e mettere in campo "azioni per evitare il ripetersi dei fatti", così come "aumentare la sicurezza e la vigilanza all'interno dei penitenziari e prevenire le azioni dei gruppi criminali". (Brb)