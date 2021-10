Milano: alla ex scuola di via Ojetti arriva nuovo "Punto luce" per i ragazzi in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo, però, è inutilizzato, anche perché bisognoso di interventi manutentivi, da quelli di consolidamento statico a quelli di adeguamento impiantistico. Finora, nessun soggetto privato aveva presentato progetti adeguati quanto a valorizzazione e utilizzo degli spazi. Nei mesi scorsi, invece, Save the Children ha avanzato la proposta di realizzazione di una sede per servizi rivolti ai giovani, che l'Amministrazione ha giudicato di pubblico interesse, venendo così a costituire un utile riferimento per la costruzione di un bando di gara le cui richieste hanno rispettato i principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Sono già 26 i "Punti luce" in tutta Italia, e nella città di Milano esistono quelli di Quarto Oggiaro, in partenariato con Acli Milano, e del Giambellino, in partenariato con la Cooperativa sociale Comunità del Giambellino, che hanno raggiunto finora oltre 1.400 ragazzi. (Com)