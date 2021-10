Moldova: diplomatica Usa Logsdon, risoluzione conflitto in Transnistria resta priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla carica di ambasciatore degli Stati Uniti in Moldova, Doyle Logsdon, ha affermato che se sarà nominato, intende ottenere il ritiro delle truppe russe dalla Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale). "Risolvere il conflitto in Transnistria rimane una priorità", ha detto Logsdon in una riunione davanti alla commissione per le relazioni estere del Senato per confermare la sua candidatura, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa "Tass". "Gli Stati Uniti sostengono gli sforzi dell'Osce per difendere la sovranità e l'integrità territoriale della Moldova e per adottare uno status speciale per la Transnistria", ha aggiunto. Logsdon ha sottolineato che "bisogna continuare a fare pressione sulla Russia affinché adempia ai suoi obblighi di ritiro delle truppe e delle munizioni". Logsdon ha affermato che "l'influenza malvagia e la disinformazione della Russia stanno mettendo a repentaglio lo sviluppo democratico della Moldova, l'ambizioso programma di riforme e l'orientamento europeo". Se sarà indicato come ambasciatore, Logsdon ha sostenuto che "lavorerà a stretto contatto con le autorità, la società civile e i partner internazionali per sostenere il programma di riforme democratiche in Moldova e rafforzare la capacità di opporsi all'influenza del male della disinformazione". "Il popolo moldavo ha scelto un percorso coraggioso di riforma e integrazione occidentale. È nel nostro interesse sostenerlo", ha concluso il diplomatico Usa. (Rob)