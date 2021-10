Migranti: Conte, per Lucano sentenza molto severa, attendiamo motivazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche a me appare una sentenza molto severa" quella nei confronti di Mimmo Lucano, "13 anni mi sembrano tantissimi". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "L'Aria che tira" su La7. "Ma attenzione a non fare processi mediatici" e a "non screditare il lavoro dei magistrati, leggiamo prima le motivazioni", ha precisato per poi aggiungere: "I magistrati non contestano il metodo di gestione dell'immigrazione, ma valutano fattispecie di reato". (Rin)