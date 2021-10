Nadef: De Felice (Intesa Sanpaolo), rassicura sulla sostenibilità del debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno della Nadef ci sono “alcuni elementi importanti, primo fra tutti il fatto che rassicuri sulla sostenibilità del debito pubblico, essendo il deficit previsto per quest’anno già inferiore di due punti rispetto a quanto inizialmente stimato con il Def. Lo ha detto Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, aprendo la conferenza stampa organizzata oggi per presentare il monitor sui distretti della direzione Studi e ricerche della banca. “In aggiunta, il rapporto tra Pil e debito pubblico sta scendendo quest’anno, e il governo ha rafforzato l’impegno nei confronti della crescita, annunciando una politica fiscale che rimarrà espansiva fino al 2024”, ha spiegato, aggiungendo che la sfida oggi è “porre le basi per una crescita stabilmente superiore al potenziale, anche quando termineranno gli effetti degli investimenti del Pnrr”. (Rin)