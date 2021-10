Rai: Gasparri (FI), vergogna spese per fiction su vicenda controversa di Riace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fuortes fuori i nomi. Vogliamo sapere chi decise in Rai anni fa di realizzare una costosissima fiction dedicata a Lucano, l'ex sindaco di sinistra, l'ex esponente Pd condannato a ben 13 anni per le sue attività che riguardavano in particolare i clandestini". Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della Commissione di vigilanza Rai. "La Rai - spiega - ha speso un sacco di soldi per elevare un monumento ad una persona quantomeno controversa e la cui vicenda giudiziaria avrebbe suggerito di attendere l'epilogo, prima di sperperare soldi dei cittadini in un'opera televisiva ingiustificata. Fuortes deve licenziare oggi stesso questa gente che ha buttato i soldi dell'azienda del servizio pubblico". (segue) (Com)