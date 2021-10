Rai: Gasparri (FI), vergogna spese per fiction su vicenda controversa di Riace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederemo - prosegue Gasparri - conto e ragione al nuovo vertice della Rai nella prossima audizione in Vigilanza. La sinistra è veramente vergognosa. Protegge chi compie illegalità ma contesta agli avversari ogni condotta. Sono garantisti con i propri e forcaioli con quelli che la pensano diversamente. Fanno i monumenti a spese dei cittadini a Lucano e invocano le manette per chi non è allineato ai diktat del Pd. Letta si vergogni. Difende Lucano e invoca tasse sulle case degli italiani. Questa è la sinistra. Impunità per chi traffica con i clandestini, uso dei soldi della Rai con spirito di parte, tasse invece sulle case della gente comune. Che vergogna", conclude il senatore azzurro. (Com)