Australia: autorità farmaci riconosce vaccini Coronavac e Covishield per i viaggiatori in arrivo

- I viaggiatori internazionali ai quali sono stati somministrati i vaccini anti-Covid Coronavac, della casa farmaceutica cinese Sinovac, e Covishield, l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), saranno riconosciuti come viaggiatori vaccinati all’Arrivo in Australia. Lo ha deciso l’Amministrazione per i beni terapeutici (Tga) australiana, dopo una valutazione della protezione offerta dai due preparati. L’ente di vigilanza sui farmaci ha reso noto in un comunicato di aver valutato sei vaccini non registrati nel Paese ma in uso all’estero, tra i quali i due, utilizzati in misura massiccia in Cina e India e nella regione Asia-Pacifico, da cui provengono molti degli arrivi internazionali dell’Australia. (segue) (Res)