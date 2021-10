Australia: autorità farmaci riconosce vaccini Coronavac e Covishield per i viaggiatori in arrivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione, precisa la nota, si è basata sulla revisione dei dati pubblicati e, in alcuni casi, su informazioni normative ricevute in via riservata. La Tga non ha esteso il riconoscimento agli altri quattro prodotti valutati: i cinesi BIBP-CorV di Sinopharm e Convidicia CanSino, l’indiano Covaxin di Bharat Biotech e il russo Sputnik V dell’Istituto Gamaleya. In questi casi le informazioni sono state giudicate “insufficienti”. Il riconoscimento non equivale all’approvazione, che consentirebbe la somministrazione in Australia. I vaccini approvati in Australia per l’uso di emergenza (e riconosciuti anche per i viaggiatori in arrivo) sono quattro: Comirnaty di Pfizer, Vaxzevria di AstraZeneca, Spikevax di Moderna e Johnson & Johnson di Janssen. (segue) (Res)