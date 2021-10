Australia: autorità farmaci riconosce vaccini Coronavac e Covishield per i viaggiatori in arrivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il ministero della Salute italiano ha riconosciuto ai fini del rilascio del certificato verde (green pass) l’equivalenza del Covishield e di altri due vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca, R-CoVI (R-Pharm) e Covid-19 vaccine recombinant (Fiocruz), rispettivamente in Russia e Brasile. I certificati di vaccinazione degli Stati esteri devono essere posseduti da: cittadini italiani e loro familiari conviventi; cittadini stranieri residenti in Italia per motivi di lavoro o studio; chiunque sia iscritto all’albo del servizio sanitario nazionale. Devono contenere almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al vaccino (nome e lotto); data/e di somministrazione; dati identificativi dell’autorità che ha rilasciato il certificato (Paese, autorità sanitaria). Devono essere redatti in almeno una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. (Res)