Pil: Intesa Sanpaolo, in Italia rimbalzo atteso a 5,7 punti, superiore a media Eurozona

- Nel 2021 il rimbalzo del Pil italiano è atteso a 5,7 punti percentuali: un dato superiore alla media dell’Eurozona, pari al 5,2 per cento. Stando al monitor dei distretti presentato oggi dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, la crescita italiana sarà oltre il potenziale anche nel 2022 e nel 2023 (pari rispettivamente a 4 e 2,3 punti percentuali), grazie al sostegno dei trasferimenti europei legati al Next Generation Eu malgrado il restringimento della politica fiscale dopo la pandemia. Per quanto riguarda il Pil globale, il rimbalzo è atteso al 4,9 per cento nel 2022, dopo il 5,9 del 2021. (Rin)