Albania: ministro Giustizia Manja, proposta per allungare termini processo rivalutazione giudici

- La proposta per prolungare i termini per la rivalutazione dei giudici e dei procuratori dell'Albania sarà presentata in Parlamento nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato il nuovo ministro della Giustizia albanese, Ulsi Manja, intervenendo ad un convegno. Secondo quanto riferisce l'emittente "EuroNews Albania", Manja ha sottolineato che i socialisti al governo hanno avviato un confronto con l'opposizione su questa nuova bozza riguardo il processo di rivalutazione, che verrà redatta in coordinamento con i partner internazionali. Il ministro della Giustizia albanese ha affermato che l'unico modo per andare a colmare i posti vacanti nel sistema giudiziario del Paese è di aumentare i posti nelle scuole di magistratura per forgiare "una nuova mappa" del sistema di giustizia in Albania. "Il consolidamento della riforma della giustizia dovrebbe continuare ad essere una parola chiave", ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue a Tirana Soreca intervenendo nella stessa conferenza. (Alt)