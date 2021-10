Cipro-Usa: Biden ribadisce ad Anastasiades sostegno per soluzione globale a questione cipriota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito il suo sostegno per una soluzione definitiva alla questione cipriota. Biden ha inviato una lettera all'omologo cipriota, Nikos Anastasiades, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Biden ha annunciato il rafforzamento delle relazioni bilaterali nel prossimo anno tra Stati Uniti e Cipro ed espresso il suo apprezzamento per il ruolo di Cipro nella promozione della stabilità, della sicurezza e della prosperità nel Mediterraneo orientale. Il presidente Usa ha affermato di seguire da vicino gli sviluppi a Cipro e nell'intera regione del Mediterraneo orientale sottolineando come Washington continui a sostenere una soluzione globale per Cipro, sotto l'egida delle Nazioni Unite, basata su una federazione bizonale e bicomunale. La lettera di Biden è stata inviata ad Anastasiades per congratularsi con Cipro per il 61mo anniversario della sua dichiarazione di indipendenza che ricorre oggi. (Gra)