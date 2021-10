Cina-Francia: Pechino condanna visita a Taiwan annunciata dal Senato francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è fermamente contraria a qualsiasi scambio o contatto ufficiale tra Francia e Taiwan. Lo ha chiarito la portavoce del ministro degli Esteri cinese, Hua Chunying, in previsione della visita ufficiale che la delegazione del Senato francese condurrà a Taipei dal 4 all'11 ottobre prossimi. Al fine di "mantenere un buon ambiente per il normale sviluppo delle relazioni bilaterali", ha detto Hua, le parti "dovrebbero rispettare fermamente il principio di 'una sola Cina'", posizione politica attraverso cui Pechino rivendica la propria sovranità sull'isola. La contrarietà del governo della Repubblica popolare alla visita ufficiale guidata dal senatore Alan Richard è già stata manifestata ripetutamente negli ultimi mesi. A marzo, quando Richard ha ufficialmente annunciato i piani di viaggio della delegazione, l'ambasciatore cinese in Francia, Lu Shaye, ha condannato il proposito affermando che il viaggio sarebbe stato sfruttato dalle "forze indipendentiste" a Taiwan. Posizione ribadita anche lo scorso 24 settembre, quando l'ambasciata cinese a Parigi ha esortato nuovamente i funzionari francesi a "riconsiderare la loro decisione", pena la probabile e "inutile interruzione" dei rapporti sino-francesi.(Cip)