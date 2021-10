Amministrative: Conte, se insoddisfacenti progetto M5s va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affronto questo passaggio" delle amministrative "con molta serenità e tranquillità". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "L'Aria che tira" su La7. "Il nostro progetto politico è di medio e lungo termine. Ci ho messo la faccia dappertutto, ma non è stato un tour elettorale, è stato qualcosa che va molto oltre", ha spiegato. In ogni caso, "non sarà un primo passo poco soddisfacente che potrà compromettere il progetto", ha concluso Conte. (Rin)