Clima: a Milano circa 7mila attivisti partecipano al corteo Fridays 4 Future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della seconda giornata di PreCop 26, si sta svolgendo a Milano il corteo Fridays 4 Future che, con partenza alle ore 9.30 da largo Cairoli, si sta muovendo in direzione della destinazione finale prevista in piazzale Damiano Chiesa. Come fa sapere la Questura di Milano, al momento sono presenti circa 7mila persone. Ieri sera, un gruppo di circa 50 attivisti si è spostato per giungere in piazza Affari dove hanno posizionato delle tende da campeggio per il pernotto. Il dispositivo predisposto dalla Questura ha sempre monitorato e vigilato la situazione garantendo la regolare operatività di Borsa Italiana. Questa mattina, prima dell’arrivo del corteo, le tende sono state rimosse e i manifestanti sono rimasti in piazza esponendo degli striscioni senza ricadute critiche per l’ordine pubblico. (Rem)