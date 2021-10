Mali: Macron su ritiro Barkhane, dichiarazioni del premier Maiga "vergognose" ed illegittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha qualificato come "vergognose" ed illegittime le dichiarazioni del primo ministro maliano Choguel Maïga all'Onu, nelle quali ha accusato la Francia di voler abbandonare il Mali in preda alla minaccia terroristica. "Ricordo che il primo ministro maliano è figlio di due colpi di Stato, se posso permettermi. Visto che c'è stato un golpe nell'agosto del 2020 e un golpe nel golpe (a maggio di quest'anno, ndr.). Quindi la legittimità dell'attuale governo è democraticamente zero", ha detto Macron ai microfoni di "Rfi". Per Macron, quanto detto dal premier all'Onu "è inaccettabile. È un peccato. E questo disonora quello che non è nemmeno un governo", ha aggiunto. Le dichiarazioni di Macron, rilasciate a margine della chiusura dell'evento "Africa 2020" tenuto all'Eliseo, seguono di pari passo quelle della ministra della Difesa Florence Parly e si inseriscono nel contrasto nato tra Mali e Francia dopo l'annuncio di Parigi di un prossimo e parziale ritiro delle forze militari Barkhane, da anni impegnate nel Sahel insieme alle forze regionali contro il terrorismo jihadista. La notizia di colloqui tra le autorità di Bamako e i membri del gruppo di sicurezza privata russo Wagner, i cui mercenari sono stati più volte oggetto di denunce internazionali su abusi di diritti umani, ha acuito la frattura. Secondo fonti stampa internazionali, un accordo sarebbe in via di conclusione e prevederebbe l'invio di 1.000 formatori Wagner in Mali. (segue) (Res)