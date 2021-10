Mali: Macron su ritiro Barkhane, dichiarazioni del premier Maiga "vergognose" ed illegittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Parly ha contestato le dichiarazioni del primo ministro all'Onu, definendole a sua volta "inaccettabili" e "indecenti". Per la ministra, inoltre, se il Mali stringesse un accordo con il gruppo paramilitare Wagner "si isolerebbe dal resto della comunità internazionale", in quello che sarebbe uno "strano modo di rafforzare" la propria sovranità. Prendendo una simile decisione Bamako creerebbe una "grave incompatibilità" con il sostegno della comunità internazionale, ha aggiunto Parly, sottolineando che il "ricorso a dei mercenari" non può coabitare con questa realtà. Parly è rientrata da poco da un tour in Niger e Mali durante il quale ha discusso con le autorità locali proprio questa questione, nel tentativo di riaffermare l'impegno francese e risolvere le tensioni con Bamako. La scorsa settimana la ministra Parly aveva già messo in guardia le autorità di transizione del Mali dal concludere un accordo con la compagnia paramilitare russa Wagner, definendo il potenziale accordo come “estremamente preoccupante” dal momento che minerebbe gli sforzi della Francia per contrastare la minaccia jihadista nella regione del Sahel. “Se le autorità maliane stipulassero un contratto con Wagner, sarebbe estremamente preoccupante e contraddittorio, incoerente con tutto ciò che abbiamo fatto per anni e che intendiamo fare per sostenere i Paesi della regione del Sahel”, ha detto Parly nel corso di un’audizione a una commissione parlamentare. (segue) (Res)