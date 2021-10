Mali: Macron su ritiro Barkhane, dichiarazioni del premier Maiga "vergognose" ed illegittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cooperazione tra la giunta al potere in Mali e la compagnia russa Wagner “è assolutamente inconciliabile” con la presenza di una forza francese sul territorio, aveva affermato in precedenza il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Yves Le Drian. Il capo della diplomazia francese ha a sua volta ricordato che unità della Wagner si sono già distinte in Siria e nella Repubblica Centrafricana per “abusi, furti e violazioni di tuti i generi e non possono corrispondere ad una soluzione”, ha affermato Le Drian. Secondo fonti citate dalla stampa internazionale, l’accordo potrebbe garantire al gruppo Wagner anche l’accesso a tre giacimenti minerari, due d’oro e uno di magnesio. (segue) (Res)