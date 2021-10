Mali: Macron su ritiro Barkhane, dichiarazioni del premier Maiga "vergognose" ed illegittime (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione il governo del Mali ha reagito affermando di non aver firmato alcun accordo di cooperazione militare con la compagnia di sicurezza privata russa Wagner ma sottolineando che intende diversificare le sue relazioni per garantire la sicurezza del Paese. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Sadio Camara, commentando le voci sul presunto accordo che le autorità di Bamako starebbero concludendo con il gruppo paramilitare russo per l’invio di circa 1.000 mercenari sul territorio maliano. “Non abbiamo firmato nulla con Wagner, ma stiamo discutendo con tutti”, ha detto Camara citato da “Mali Actu”. Se il sito di informazione maliano sottolinea a questo proposito che i dettagli della visita effettuata da Camara a Mosca lo scorso 4 settembre non sono mai stati divulgati, ieri il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, ha negato che il Cremlino fosse al corrente dei colloqui fra le autorità maliane e il gruppo Wagner. “Siamo in contatto, anche attraverso l’esercito, con molti Paesi, compreso il continente africano”, ha detto Peskov nel corso di una videoconferenza stampa, aggiungendo tuttavia che “non ci sono rappresentanti delle forze armate russe lì (in Mali), e non sono in corso negoziati ufficiali”. (Res)