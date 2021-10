Reddito cittadinanza: a Cagliari Gdf scopre evasione fiscale per oltre 1 milione, 17 i furbetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'evasione fiscale di oltre 1.100.000 euro nonché l'indebita percezione del Reddito di cittadinanza da parte di 17 soggetti per un importo complessivo di quasi 90.000 euro. E' il risultato di un'operazione condotta in stretta sinergia dalle Fiamme gialle del II Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Cagliari e quelle della Stazione navale del capoluogo sardo. Le attività di contrasto all'evasione fiscale e di tutela della spesa pubblica sono state indirizzate nei confronti di 7 operatori del settore della demolizione, operanti a Cagliari e hinterland, i quali hanno evaso il fisco omettendo di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette dal 2014 al 2019. l contribuenti sono stati individuati a seguito di un'attività a tutela dell'ambiente eseguita dagli uomini del Reparto operativo aeronavale di Cagliari che ha portato al sequestro di una discarica: sono stati elevati anche sette verbali per violazioni alla corretta compilazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti. Si è trattato di attività che hanno anche determinato l'acquisizione di informazioni, successivamente approfondite attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Proprio da questi riscontri sono subito emerse anomalie: i soggetti ispezionati, nonostante non avessero dichiarato alcun reddito, avevano effettuato prestazioni nel proprio settore lavorativo per un volume d'affari complessivo di oltre 3 milioni di euro, non pagando le relative imposte su un reddito constatato pari a oltre 1.100.000 euro. (segue) (Rsc)