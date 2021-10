Reddito cittadinanza: a Cagliari Gdf scopre evasione fiscale per oltre 1 milione, 17 i furbetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I complessivi approfondimenti effettuati dalla componente terrestre e aeronavale delle Fiamme gialle del capoluogo hanno anche permesso di accertare irregolarità nella percezione del reddito di cittadinanza ad opera di diverse persone: 17 posizioni sono state segnalate all'Inps ed alla orocura della Repubblica di Cagliari per indebita percezione del reddito di cittadinanza per un totale di oltre 89.000 euro, cui se ne aggiungono ulteriori 25.000 illecitamente richiesti ma non ancora erogati. (Rsc)