Turchia: Erdogan invia al parlamento Accordo Parigi sul clima per ratifica

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha inviato oggi al parlamento per la ratifica l'Accordo sul clima di Parigi, secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”. Il presidente aveva annunciato in precedenza che l'accordo, che rafforza la posizione internazionale della Turchia nella lotta ai cambiamenti climatici, sarebbe stato approvato dalla Grande assemblea di Turchia. Ankara è stata tra i primi firmatari dell'accordo di Parigi nel 2015, ma non lo ha mai ratificato, contestando il suo inserimento tra i Paesi sviluppati che comporta un onere finanziario ingente nell’attuazione degli impegni climatici previsti dall’accordo.(Tua)