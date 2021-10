Sardegna: aggiornato programma lavori pubblici di Cagliari, cantieri per sport, verde e viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impianti sportivi, verde e viabilità. Sono i punti chiave della delibera approvata dalla giunta comunale di Cagliari che prevede l'aggiornamento del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Previsti progetti per il verde fra viale Ciusa e via Biasi e in quella tra via Vesalio e via Mentana, quattro progetti per quasi un milione di euro. Fra i lavori c'è anche quello per la realizzazione una club house nel campo di calcio di Mulinu Becciu, in via Crespellani che permetterebbe la valorizzazione della struttura di recente dotata di un moderno campo in erba sintetica. A disposizione 600 mila euro, mentre altri 400 mila per il recupero dell'impianto sportivo polivalente di via Argonne, tra Tuvixeddu e Tuvumannu. 350 mila euro sono invece previsti per le opere a verde e di viabilità tra viale Ciusa, via Biasi e via del Platano dove verranno realizzate una serie di opere di urbanizzazione primaria. Altre 57 mila euro verranno spesi per analoghi lavori in via Mentana.(Rsc)