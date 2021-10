Spagna: re emerito Juan Carlos, alcune persone sono felici che sono andato via dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos, non sembra vedere il suo ritorno in patria imminente in quanto alcune persone sarebbero "felici" che sia andato via. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto avrebbe confidato lo stesso Juan Carlos alla alla giornalista francese Laurence Debray per un libro a lui dedicato e dal quale la rivista "Paris Match" ha pubblicato alcuni estratti. Juan Carlos, che dall'agosto del 2020 vive negli Emirati Arabi, ha ammesso dalla sua nuova residenza di non "dare fastidio alla Corona", una delle ragioni che lo avevano spinto ad abbandonare la Spagna. Per quanto riguarda la sua relazione con il re Felipe VI, suo figlio, il settimanale francese evidenzia nell'articolo che la relazione tra i due è molto compromessa e che quest'ultimo non avrebbe nemmeno chiamato suo padre nel suo ultimo compleanno. (Spm)