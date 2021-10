Germania: Scholz (SpD), governo Cdu-Csu-Verdi-Fdp contrario a volontà elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo di coalizione formato Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) sarebbe contrario alla volontà degli elettori. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel”. In particolare, Scholz ha evidenziato che il risultato delle elezioni del Bundestag del 26 settembre “è chiaro: la Cdu e la Cdu hanno subito una sconfitta storica”. Inoltre, secondo il candidato cancelliere della SpD, “è chiaro da ogni sondaggio come i cittadini non vogliano che Cdu e Csu siano nel prossimo governo” federale. (Geb)