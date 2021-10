Cina: copertura assicurativa della medicina tradizionale estesa al 95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assicurazione sanitaria pubblica cinese è stata estesa al 95 per cento degli ospedali che praticano la medicina tradizionale cinese (Mtc) e al 92 per cento delle strutture che la integrano alla medicina occidentale. Lo ha annunciato il dipartimento nazionale di assicurazione sanitaria, precisando che l'estensione della copertura assicurativa giunge a seguito dei “suggerimenti sul rafforzamento delle polizze assicurative in ambito medico e sul sostegno allo sviluppo della medicina tradizionale cinese" proposti dal deputato Yang Weikun, durante la quarta sessione del 13mo Congresso nazionale del popolo. Nel comunicato rilasciato dall’ente, si legge inoltre che la provincia meridionale del Guangdong ha incoraggiato le strutture mediche Mtc ad intraprendere la diagnosi e il trattamento delle malattie anche in ambito ambulatoriale. (Cip)