Giustizia: Faraone (Iv), Morisi e Lucano facce di stessa medaglia, cortocircuito mediatico, politico, giudiziario

- "Morisi e Lucano, due uomini così diversi, due facce della stessa medaglia, il sistema politico-mediatico-giudiziario del nostro Paese". Lo scrive su Facebook il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone. "Purtroppo, in Italia vige la regola del garantismo a giorni alterni e i partiti non smettono mai di utilizzare e rinfacciarsi reciprocamente le indagini, le inchieste e le condanne. Naturalmente si scatena la canea del nostro sistema di informazione e tutto viene dato in pasto ai social, il nostro Colosseo 4.0", osserva Faraone per poi concludere: "Queste sono le ragioni per cui nel nostro Paese non riesce a farsi una seria riforma della giustizia: stanno dentro la disumanità della nostra società, nell’incapacità di tenere a bada la 'Bestia' che è dentro ognuno di noi. Ma nonostante tutto ho ancora fiducia". (Rin)