Taiwan: ministero Esteri, sostegno Giappone utile per ingresso nel Cptpp

- Il sostegno del nuovo governo del Giappone, guidato dal premier in pectore Fumio Kishida, sarebbe molto utile all’ingresso di Taipei nel Partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri di Taiwan a seguito dell’elezione di Kishida a presidente del partito liberal-democratico (Ldp), la forza conservatrice attualmente al governo in Giappone. Esprimendo le proprie congratulazioni a Kishida nel corso di una conferenza stampa online, il segretario generale dell’associazione per le relazioni Taiwan-Giappone, Chou Shyue-yow, ha sottolineato che “in qualità di economia influente all’interno del Cptpp, il Giappone potrebbe agevolare l’ingresso di Taipei nell’accordo commerciale”. Ricordano la sospensione decretata da Taiwan alle importazioni alimentari da cinque prefetture giapponesi colpite dal disastro nucleare del 2011, Chou haaffermato che “il ministero continuerà a cercare un dialogo bilaterale sulla questione, con la premessa di garantire la sicurezza alimentare in conformità alle norme e ai dati internazionali”. (segue) (Cip)