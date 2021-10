© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scoppiato un incendio all'ospedale per le malattie infettive di Constanta, in Romania, nel reparto di terapia intensiva. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Digi 24", secondo cui l'intervento di evacuazione dei pazienti è complesso. Al momento non ci sono vittime. (Rob)