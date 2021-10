Germania: Scholz (SpD) ribadisce fiducia in formazione governo con Verdi e Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, ha ribadito la propria fiducia nella formazione di un governo di coalizione con i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp). Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel”, Scholz ha risposto “Sì” a chi gli chiedeva se avrebbe ottenuto l'incarico dopo i colloqui tra SpD, Verdi e Fdp. Per l'esponente socialdemocratico, un esecutivo formato dal proprio partito con ecologisti e liberaldemocratici deve avere come obiettivo “mettersi in gioco con la pretesa di essere confermato alle prossime elezioni” del Bundestag. Secondo Scholz, “questa intesa “funzionerà soltanto se tutti i partner della coalizione si ritroveranno con le loro idee”. (Geb)