Cina: Consiglio di Stato ospita cerimonia in occasione della Giornata nazionale

- Il Consiglio di Stato cinese ha tenuto un ricevimento presso la Grande sala del popolo a Pechino per celebrare il 72mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Il presidente cinese Xi Jinping e il premier Li Keqiang hanno presenziato all’evento con i vertici del partito e dello Stato, unitamente a cinquecento ospiti intervenuti dal Paese e dall’estero. Definendo “eccezionali” i traguardi raggiunti dal Paese nella costruzione di “una società moderatamente prospera”, Li ha sottolineato che “la forte leadership del partito imperniata sul compagno Xi Jinping” è riuscita a rispondere ad importanti sfide, tra cui la pandemia di Covid-19 e “il grave e complesso panorama internazionale”. “Nel nostro cammino affrontiamo ancora molte difficoltà”, ha detto Li, sottolineando l’esigenza di ulteriori sforzi per creare nuovi posti di lavoro, incoraggiare l’innovazione e aprire il mercato. Relativamente ai rapporti con le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, il premier ha ribadito che la Cina richiede un maggior impegno per attuare pienamente il principio di “un Paese, due sistemi”. (Cip)